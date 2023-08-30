Fenerbahçe, Michy Batshuayi'ye talipler çıkması ve Belçikalı futbolcunun ayrılık ihtimalinin ardından yeni bir forvet transferi için harekete geçti.Bu doğrultuda birçok isimle görüşen Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşma sağladı. Morelos, sağlık testlerinden geçmek ve son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.Morelos, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti.İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.Morelos, Rangers dışında kariyerinde Medellin ve Helsinki formaları da giydi.2017-2018 sezonu: 43 maç, 18 gol, 7 asist2018-2019 sezonu: 48 maç, 30 gol, 4 asist2019-2020 sezonu: 47 maç, 29 gol, 3 asist2020-2021 sezonu: 44 maç, 17 gol, 9 asist2021-2022 sezonu: 42 maç, 18 gol, 7 asist2022-2023 sezonu: 45 maç, 12 gol, 6 asist