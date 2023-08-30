Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Michy Batshuayi'ye talipler çıkması ve Belçikalı futbolcunun ayrılık ihtimalinin ardından yeni bir forvet transferi için harekete geçti.
Bu doğrultuda birçok isimle görüşen Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşma sağladı. Morelos, sağlık testlerinden geçmek ve son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.
Morelos, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti.
İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.
ALFREDO MORELOS KİMDİR?
Morelos, Rangers dışında kariyerinde Medellin ve Helsinki formaları da giydi.
SEZON SEZON RANGERS RAKAMLARI
2017-2018 sezonu: 43 maç, 18 gol, 7 asist
2018-2019 sezonu: 48 maç, 30 gol, 4 asist
2019-2020 sezonu: 47 maç, 29 gol, 3 asist
2020-2021 sezonu: 44 maç, 17 gol, 9 asist
2021-2022 sezonu: 42 maç, 18 gol, 7 asist
2022-2023 sezonu: 45 maç, 12 gol, 6 asist
Bu doğrultuda birçok isimle görüşen Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşma sağladı. Morelos, sağlık testlerinden geçmek ve son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.
Morelos, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti.
İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.
ALFREDO MORELOS KİMDİR?
Morelos, Rangers dışında kariyerinde Medellin ve Helsinki formaları da giydi.
SEZON SEZON RANGERS RAKAMLARI
2017-2018 sezonu: 43 maç, 18 gol, 7 asist
2018-2019 sezonu: 48 maç, 30 gol, 4 asist
2019-2020 sezonu: 47 maç, 29 gol, 3 asist
2020-2021 sezonu: 44 maç, 17 gol, 9 asist
2021-2022 sezonu: 42 maç, 18 gol, 7 asist
2022-2023 sezonu: 45 maç, 12 gol, 6 asist