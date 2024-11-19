Morant: "Yakında dönüyorum; kaynak: Ben!"

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, resmi bir rapor olmamasına rağmen sakatlıktan yakında döneceğini bizzat duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Morant: 'Yakında dönüyorum; kaynak: Ben!'
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19 Kasım 2024 13:13
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, resmi bir rapor olmamasına rağmen sakatlıktan yakında döneceğini bizzat duyurdu.

Birkaç hafta önce Los Angeles Lakers'a karşı 17 sayı farklı galibiyette yaşadığı kalça sakatlığı nedeniyle Grizzlies'in son beş maçını kalça sakatlığından dolayı kaçırmış olan Morant, X hesabında iyileşme durumu üzerine yeni bir güncelleme yaptı:

"Düşündüğünüzden daha erken döneceğim. Kaynak: ben."

Morant bu sezon ortalama 20.6 sayı, 5.0 ribaund ve 9.1 asist ile oynuyor.

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