Morant: "Iguodala, Memphis'in 'yeterince iyi olmadığını' düşünmüş"

Memphis Grizzlies çaylağı Ja Morant, Andre Iguodala'nın Grizzlies'in "yeterince iyi olmadığını" düşündüğünü duyduğunu söyledi.



Eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın "All The Smoke" isimli podcastinin son bölümünde Morant, Memphis'in bu sezon yaşadığı Iguodala durumu hakkında konuştu.



Golden State Warriors, Kevin Durant'in imza ve takas anlaşmasının bir parçası olarak D'Angelo Russell'ı almak için yer yaratmak amacıyla, Iguodala'yı Grizzlies'e takas etmek zorunda kalmıştı. Morant, eski Finaller MVP'si ile oynamayı dört gözle bekliyordu.



Ancak, Iguodala takıma hiç gelmemişti. O ve Grizzlies, ekip bir takas imkanı ararken, Iggy'nin takımdan uzaklaşabileceğini kabul etme konusunda anlaşmışlardı.



Morant, Barnes ve Jackson'a, Iguodala'nın Grizzlies'in yeterince iyi olmadığını düşündüğünü duyduğunu söyledi:



"Kadromuzda olacağını söylediklerinde, bizimle soyunma odasında böyle bir veteranın olacağını bildiğim için çok heyecanlanmıştım. İlk yılımda olan biri olarak, ondan bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyordum ve sonrasında bizimle oynayamayacağını falan söylemişti. Bu bir iş tabii, bir sürü farklı şey oluyor, biri yeterince iyi olmadığımızı söylediğini söylemişti, bu yüzden ben de olduğu gibi kabul ettim."



Morant ve Dillon Brooks, medya aracılığıyla Iguodala için bazı ifadelerde bulunmuşlardı. Grizzlies ise sonunda Iguodala'yı Miami Heat'e takas etmişti.



Bu garip duruma rağmen, Iguodala yine de Morant ve Grizzlies'i övmüştü. Hatta bir basın toplantısında, Morant'in Yılın Çaylağı olduğunu söylemişti.



