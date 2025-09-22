Montella'dan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'na övgü

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'da katıldığı Rai Radio 1'deki Radio Anch'io Sport programında Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.



"EKSİKSİZ BİR FUTBOLCU"



Montella, Juventus forması giyen 19 yaşındaki Kenan Yıldız için, "Kenan çok genç ve büyük hedefleri var. Juventus'ta istikrar sağlayamadığı dönemde benimle milli takımda oynamaya başladı. Eksiksiz bir futbolcu. 19 yaşında 10 numaralı formayla oynamak kolay değil. Bu yıl onu daha istikrarlı ve bilinçli görüyorum" ifadelerini kullandı.



"O SIRA DIŞI BİR OYUNCU"

Juventus formasıyla bu sezon 5 maça çıkan Kenan Yıldız, 2 gol ve 4 asist kaydetti. Inter'de ise Hakan Çalhanoğlu, görev yaptığı 4 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.



