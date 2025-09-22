22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Montella'dan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'na övgü

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Juventuslu Kenan Yıldız'ın bu sezon istikrar sağladığını, kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun ise pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biri olduğunu söyledi.

calendar 22 Eylül 2025 13:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Montella'dan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'na övgü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'da katıldığı Rai Radio 1'deki Radio Anch'io Sport programında Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

"EKSİKSİZ BİR FUTBOLCU"

Montella, Juventus forması giyen 19 yaşındaki Kenan Yıldız için, "Kenan çok genç ve büyük hedefleri var. Juventus'ta istikrar sağlayamadığı dönemde benimle milli takımda oynamaya başladı. Eksiksiz bir futbolcu. 19 yaşında 10 numaralı formayla oynamak kolay değil. Bu yıl onu daha istikrarlı ve bilinçli görüyorum" ifadelerini kullandı.

"O SIRA DIŞI BİR OYUNCU"



Milli takım kaptanı ve Inter'in kilit ismi Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan Montella, "O sıra dışı bir oyuncu. Onun seviyesinde, pozisyonunda çok az oyuncu var" dedi.

PERFORMANSLARI

Juventus formasıyla bu sezon 5 maça çıkan Kenan Yıldız, 2 gol ve 4 asist kaydetti. Inter'de ise Hakan Çalhanoğlu, görev yaptığı 4 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.