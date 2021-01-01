Monroe: "Knicks geçen seneyle aynı takım, başarılı olurlar mı bilemiyorum"

New York Knicks efsanesi Earl Monroe, serbest oyuncu döneminde Knicks'in farklı hamleler yapmış olmasını tercih ettiğini söyledi.



Serbest oyuncu döneminde Knicks, mevcut çekirdeğini korumayı tercih etmişti. Derrick Rose ve Alec Burks de dahil olmak üzere bazı önemli serbest oyuncular takımda tutulurken, Boston Celtics'ten şutör guard Evan Fournier da kadroya katılmıştı.



Ancak, serbest oyuncu döneminde gerçek bir sıçrama yaşayamamış olan Knicks, gelecek sezon Julius Randle ile yanyana getirebileceği All-Star kalibreli bir oyuncu almayı başaramadı.



Knicks efsanesi Monroe, ekibin serbest oyuncu döneminde bazı farklı hamleler yapmış olabileceğini ve ekibin temelde geçen sezonla aynı takım olduğunu öne sürdü:



"Bu yıl biraz daha zorlu bir mücadele olacak... Takımlar bu yıl onlara hazır olacak. O mücadele de geçen yıldan çok daha farklı olacak... Hemen hemen geçen seneyle aynı takımlar. Birkaç daha iyi şutör var sadece. Fournier, Boston'a gittiğinde pek iyi bir sezon geçirmemişti, tabii ki gittiğinde hastaydı...



Bu kadarı onlara ne kadar yardımcı olabilir, bilemiyorum. Sahaya çıkıp oyuna girdiğinde maça damgasını vuracak başka birini bulmalarını umuyordum."



