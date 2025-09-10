Mondragon'dan Uğurcan Çakır'a 'Son dakika kurtarışı'

Galatasaray'ın yeni transferi Uğurcan Çakır için hazırlanan tanıtım videosu, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.



Videoda Fernando Muslera ve Claudio Taffarel, milli kaleciye özel mesajlarını gönderdi. Ancak görüntüleri yer alan bir diğer efsane kaleci Faryd Mondragon, ilk etapta mesajını paylaşmadı.



"GECİKME İÇİN ÖZÜR DİLERİM"



Kolombiyalı eldiven, kısa süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu eksikliği giderdi. Mondragon, esprili bir üslupla, "Gecikme için özür dilerim… Ama ben son dakika kurtarışlarını severim." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Galatasaray camiasına ve Uğurcan'a hitap eden Mondragon, şu mesajı paylaştı:



"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİN"

📲Faryd Mondragón: "Gecikme için özür dilerim… Ama ben son dakika kurtarışlarını severim 😅 "pic.twitter.com/R2TDclPbqF https://t.co/gzm6j8levs



— Sporx (@sporx) September 9, 2025