09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
1-046'
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
2-140'
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
0-040'
10 Eylül
Şili-Uruguay
0-044'
10 Eylül
Peru-Paraguay
0-045'

Mondragon'dan Uğurcan Çakır'a "Son dakika kurtarışı"

Galatasaray'ın tanıtım videosunda yer almayan Faryd Mondragon, sosyal medyada "Gecikme için özür dilerim, son dakika kurtarışlarını severim" paylaşımıyla Uğurcan Çakır'a mesajını iletti.

10 Eylül 2025 02:28
Mondragon'dan Uğurcan Çakır'a 'Son dakika kurtarışı'
Galatasaray'ın yeni transferi Uğurcan Çakır için hazırlanan tanıtım videosu, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.

Videoda Fernando Muslera ve Claudio Taffarel, milli kaleciye özel mesajlarını gönderdi. Ancak görüntüleri yer alan bir diğer efsane kaleci Faryd Mondragon, ilk etapta mesajını paylaşmadı.

"GECİKME İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Kolombiyalı eldiven, kısa süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu eksikliği giderdi. Mondragon, esprili bir üslupla, "Gecikme için özür dilerim… Ama ben son dakika kurtarışlarını severim." ifadelerini kullandı. 

Daha sonra Galatasaray camiasına ve Uğurcan'a hitap eden Mondragon, şu mesajı paylaştı:

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİN"



"Galatasaray'ın benden istediği mesajı şimdi gördüm. Uğurcan, Türkiye'nin en büyük kulübüne ve dünyanın en iyi taraftarına geldin. Ülkenin en büyük kalesini savunmak için geldiğini söylemek istiyorum. Başarılar dilerim. En büyük Cimbom." 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
