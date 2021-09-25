Almanya Bundesliga'da 6. hafta mücadelesinde Adi Hütter'in takımı Mönchengladbach ile Marco Rose'un çalıştırdığı Borussia Dortmund kozlarını paylaştı.Borussia Park'ta oynanan mücadelede Mönchengladbach, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada Denis Zakaria kaydetti.Borussia Dortmund'da Mahmoud Dahoud, 40. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Pozisyon dahi bulmakta güçlük çeken Dortmund, 10 oyuncusundan sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Zagadou, Emre Can, Reyna, Brandt, Schmelzer, Morey, Reus ve Haaland gibi isimler forma giymedi.Alınan bu sonucun ardından Mönchengladbach puanını 7 yaptı ve bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Borussia Dortmund ise 4 maç sonra yenildi ve 12 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Mönchengladbach, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Dortmund ise Augsburg'u ağırlayacak. Bu maçın öncesinde ise Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i konuk edecek.