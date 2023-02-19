Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Brest ile Monaco karşı karşıya geldi. Stade Francis-Le Ble'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Monaco, 2-1'lik skorla kazandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Aleksandr Golovin ve 73. dakikada Myron Boadu'dan geldi. Brest'in tek golü ise 86. dakikada Jeremy Le Douaron'dan geldi.



Bu sonucun adından Monaco, 50 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Brest, 20 puanda kaldı.



Aynı saatte başlayan Fransa Ligi'ndeki diğer maçların skorları şöyle:



Lorient 3-0 Ajaccio

Rennes 2-0 Clermont

Troyes 0-1 Montpellier





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