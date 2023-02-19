Monaco, Paris'i takipte!

Monaco, Brest deplasmanında 2-1 kazanarak PSG'yi 7 puan geriden takibini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Monaco, Paris'i takipte!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2023 19:09
Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Brest ile Monaco karşı karşıya geldi. Stade Francis-Le Ble'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Monaco, 2-1'lik skorla kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Aleksandr Golovin ve 73. dakikada Myron Boadu'dan geldi. Brest'in tek golü ise 86. dakikada Jeremy Le Douaron'dan geldi.

Bu sonucun adından Monaco, 50 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Brest, 20 puanda kaldı.

Aynı saatte başlayan Fransa Ligi'ndeki diğer maçların skorları şöyle:

Lorient 3-0 Ajaccio
Rennes 2-0 Clermont
Troyes 0-1 Montpellier

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ