Monaco, ilk transferini yaptı: Vanderson!

Fransa Ligi takımlarından Monaco, ilk transferini Gremio'dan Vanderson'u kadrosuna katarak yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; asmonaco.com
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Monaco, ilk transferini yaptı: Vanderson!
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01 Ocak 2022 16:34
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, 2022 yılına girmemizle birlikte ilk transferini yaptı.

Monaco, Brezilya Ligi takımlarından Gremio forması giyen sağ bek oyuncusu Vanderson ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransız ekibi, 20 yaşındaki futbolcu için 11 milyon euro bonservis bedeli ödendiğini duyurdu.

"ÇOK GÜZEL BİR PROJENİN PARÇASIYIM"

İmza töreni sonrasında konuşan Vanderson, "Fransa Ligi ve Avrupa'da önemli bir yere sahip olan Monaco'ya transfer olduğum için çok mutluyum. Bu kulüp, birçok Brezilyalı futbolcunun da parladığı bir kulüp. Çok güzel bir projenin parçası olma fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Bana duydukları güven için Monaco'ya ve bugüne kadar beni yetiştirdikleri için Gremio'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gremio formasıyla 59 resmi maça çıkan Vanderson, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


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