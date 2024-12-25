Monaco, Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı

Türk Hava Yolları EuroLeague ekiplerinden AS Monaco, Türk Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshettiği belirtildi.



Sezon başında büyük beklentilerle Monaco'ya transfer olan Korkmaz, EuroLeague'de ve Fransa Ligi'nde sınırlı süreler alarak istediği performansı sergileyemedi.



Yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili net bir bilgi verilmezken, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne dönüş ihtimali gündemde.











