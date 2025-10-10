Monaco'da Adi Hütter'e veda!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco'da Adi Hütter ile beklenen ayrılık gerçekleşti.



Fransız ekibi, bir süredir gündemde olan Hütter ile ayrılığı resmi olarak açıkladı.



Monaco'yu 2023 yılından bu yana çalıştıran Hütter, bu sezon Fransız ekibinde 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans ortaya koydu.



Monaco, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık'ta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.



