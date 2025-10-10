10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
4-0
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Monaco'da Adi Hütter'e veda!

Monaco, teknik direktör Adi Hütter ile yolların ayrıldığını duyurdu.

10 Ekim 2025 20:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco'da Adi Hütter ile beklenen ayrılık gerçekleşti.

Fransız ekibi, bir süredir gündemde olan Hütter ile ayrılığı resmi olarak açıkladı.

Monaco'yu 2023 yılından bu yana çalıştıran Hütter, bu sezon Fransız ekibinde 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans ortaya koydu.

Monaco, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık'ta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
