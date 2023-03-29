Modric'ten teşekkür mesajı

A Milli Takım'ın, Hırvatistan ile oynadığı maçta kenara geldiği sırada Türk taraftarlardan alkış alan Luka Modric, teşekkür paylaşımında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Modric'ten teşekkür mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2023 20:46
Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanı ve yıldız ismi Luka Modric, Türk futbolseverlere teşekkür etti.

Modric, Türkiye - Hırvatistan maçında kenara geldiği anda taraftarları alkışladığı fotoğrafını paylaştı ve "Teşekkürler" yazdı. Yıldız futbolcu, bu paylaşımına Türk Bayrağı da ekledi.

37 yaşındaki futbolcu, Türkiye ile Hırvatistan arasında Bursa'da oynanan maçta 84. dakikada kenara geldiği anlarda Türk taraftarlardan alkış almıştı.

Luka Modric'in yaptığı paylaşım şu şekilde;





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery