Modric'ten teşekkür mesajı

Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanı ve yıldız ismi Luka Modric, Türk futbolseverlere teşekkür etti.
Modric, Türkiye - Hırvatistan maçında kenara geldiği anda taraftarları alkışladığı fotoğrafını paylaştı ve "Teşekkürler" yazdı. Yıldız futbolcu, bu paylaşımına Türk Bayrağı da ekledi.
37 yaşındaki futbolcu, Türkiye ile Hırvatistan arasında Bursa'da oynanan maçta 84. dakikada kenara geldiği anlarda Türk taraftarlardan alkış almıştı.
Luka Modric'in yaptığı paylaşım şu şekilde;
Modric, Türkiye - Hırvatistan maçında kenara geldiği anda taraftarları alkışladığı fotoğrafını paylaştı ve "Teşekkürler" yazdı. Yıldız futbolcu, bu paylaşımına Türk Bayrağı da ekledi.
37 yaşındaki futbolcu, Türkiye ile Hırvatistan arasında Bursa'da oynanan maçta 84. dakikada kenara geldiği anlarda Türk taraftarlardan alkış almıştı.
Luka Modric'in yaptığı paylaşım şu şekilde;
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