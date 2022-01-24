Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışları tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Modern Pentatlon Ulusal Sıralama ve Milli Takım Seçme Yarışları tamamlandı.



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, iki gün süren organizasyon Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen "laser run" etabıyla sona erdi.



Büyükler kategorisinde kadınlarda İpek Akşin, erkeklerde ise Buğra Ünal birinci oldu.



Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:



Kadınlar



Büyükler: 1. İpek Akşin, 2. Sıdal Aslan, 3. Sümeyye Demir



Açık yaş: 1. Yaren Nur Polat, 2. Selen Gülel, 3. İpek Akşin



Gençler: 1. Yaren Nur Polat, 2. Selen Gülel, 3. Zeynep Altınbaş



19 yaş altı: 1. Belemir Almira Dede, 2. Ebrar Çalışkan, 3. Ayşen Bensu Gül



Erkekler



Büyükler: 1. Buğra Ünal, 2. Mete Demiryol, 3. Abdullah Ahmet Dizioğlu



Açık yaş: 1. Buğra Ünal, 2. Yunus Çalışkan, 3. Erhan Ispanakçı



Gençler: 1. Yunus Çalışkan, 2. Erhan Ispanakçı, 3. Doruk Altınbaş



19 yaş altı: 1. Furkan Murat, 2. Kıvanç Taşyaran, 3. Yağız Ak





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