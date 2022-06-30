MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları!

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de kampa giren sarı-lacivertli takım, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından tamamlandı.
Bolu kampı 7 Temmuz'da sona erecek MKE Ankaragücü, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de kampa giren sarı-lacivertli takım, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından tamamlandı.
Bolu kampı 7 Temmuz'da sona erecek MKE Ankaragücü, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ