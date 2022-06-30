MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları!

MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları!
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30 Haziran 2022 15:46
Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de kampa giren sarı-lacivertli takım, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından tamamlandı.

Bolu kampı 7 Temmuz'da sona erecek MKE Ankaragücü, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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