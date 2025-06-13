MKE Ankaragücü'nde öncelik iç huzur

- "ANKARAGÜCÜ RUHUNU GÖSTERMELİYİZ"

- "EYLÜL AYINA KADAR 400 MİLYON LİRA LAZIM "

- "MKE'DEN GEÇMİŞ ALACAKLARIMIZI DA ALMAK İSTİYORUZ"

- "MEHMET YİĞİNER HER DESTEĞİ VERİYOR

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, 2. Lig'de yarışmacı bir takım olacaklarını ve sarı-lacivertli takımı hak ettiği noktalara getirmek istediklerini söyledi.MKE Ankaragücü Kulübünün mayıs ayında yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Gazi Ercüment Tekin, yeni dönemlerinde zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini belirtti.Futbol takımının transfer yasağıyla ilgili Tekin, şunları kaydetti:"İlk öncelik transfer yasağını kaldırmak kesinlikle değil. Öncelik iç huzurdur. Personelin, futbolcuların maaşları daha önemli. Geldiğimizde tesisin elektrik faturası ödenmemişti, bunu ödedik. Önce Ankaragücü'nün yaşamsal faaliyetlerini sağlayacağız, sonra transfer yasağı aşamasına geçeceğiz. Bütün şehrin dinamiklerinden finansal olarak katkı bekliyoruz. Ankaragücü önemli bir markadır. Tüm futbolcularda da bu markanın bilinci olmalı. Eğer oyuncularımıza ciddi teklif gelirse oturur değerlendiririz. Öncelik Ankaragücü'nün menfaatidir."Hedefi olan bir camiaya mensup olduğunu vurgulayan Tekin, "Şartlar ne olursa olsun 2. Lig'de yarışmacı takım olacağız. Ankaragücü bir yere gittiği zaman geldiği belli olmalı. Ankaragücü ruhunu göstermeliyiz. İçeride bunu sağlarsak başarı gelecektir. İyi bir temel oluşturarak gidiyoruz. Transfer açılsın veya açılmasın Ankaragücü mutlaka yarışmacı bir takım olacak." dedi.Jamaikalı oyuncu Renaldo Cephas'a sözlü teklifler geldiğini aktaran Tekin, "Cephas çok önemli bir futbolcu. Şu anda resmi olmasa da sözlü teklifler geliyor. İyi bir rakama gideceğini ve Ankaragücü'ne iyi bir gelir kazandırarak ayrılacağını düşünüyorum. Süper Lig ve 1. Lig'de ortalamanın üzerinde bir rakama gider diye düşünüyorum. Efkan Bekiroğlu'na da teklifler gelebilir. Ama yerli oyuncu olduğu için hocamızın planlamasında olabilir. Ankaragücü'nden ayrılacak oyuncular da buraya bir katkı vererek gitmeli." ifadelerini kullandı.Sarı-lacivertli kulübün başkanı, 2. Lig Kulüpler Birliği Vakfının, Türkiye Futbol Federasyonuna 2 yabancı oynatmak için müracaatta bulunduğunu belirterek, "Biz de federasyona bu yönde talepte bulunduk. Aşağı lige düşen takımların yabancı futbolcularından en azından ikisini oynatabilmesi lazım. Mustafa Kaplan'la devam ediyoruz. Yabancı futbolcularla görüşüyoruz bazılarını satacağız, bazılarını kiralayacağız. Yerli oyuncularımızın hepsinden faydalanmak istiyoruz. Çünkü transfer yasağımız var. Genç oyuncularla mevcut oyuncuları da harmanlamak istiyoruz. Transfer yasağı açılmazsa planımız bu." diye konuştu.Tekin, sezon başlamadan kulübün kasasına 400 milyon lira para girmesi gerektiğini vurguladı.Kulübün eski başkanlarından Faruk Koca'nın seçim öncesi açıkladığı borçla karşılaştıkları borcun birbiriyle örtüştüğünü dile getiren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Faruk Koca'nın açıkladığı rakamlarla hemen hemen borç örtüşüyor. 2 milyar liranın üzerinde bir borç var. Bunun içinde faiz yok, onu da eklersek 2,5 milyara tekabül ediyor. Sayın Faruk Koca'nın açıklamalarıyla örtüşüyor. Ankaragücü'nün şahıslara, önceki yönetime olan borçları çıkınca 800 milyon lira borcu var. İsmail Mert Fırat ve Faruk Koca bizim eski başkanlarımız. Onlar siyasette ve iş dünyasında önemli insanlar. Onlardan da Ankaragücü'ne gerekli katkılar gelecektir. Onlara da bir el uzatıyoruz, kayıtsız kalmayacaklarına inanıyorum. Faruk Koca'dan da destek isteteceğiz. Kendisi bizim büyüğümüz, arayıp randevu isteyeceğiz."Kısa vadede acil olan 800 milyon borcun yüzde 50'sini bulmaları gerektiğinin altını çizen Tekin, "Eylül ayına kadar 400 milyon lira kasamıza girmezse sıkıntı yaşarız. Ankaragücü'nün kaybedeceği bir dakika yok. Bu rakamın girmesi lazım. Ankaragücü'nü yaşaması için tüm Ankara mükelleftir." dedi.Gazi Ercüment Tekin, kulübün en önemli paydaşlarından birinin Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) olduğunu anlatarak, "MKE'den geçmiş yıllardan almamız gereken ücretler var. İyi niyetli görüşmelerle çözerek onları alacağız. Yönetimimiz bir meblağ ortaya koydu. Sponsorluklarda da hedef hedef gidiyoruz. MKE'nin, büyükşehrin, ilçe belediyelerinin devreye girmesiyle sezon başlayana kadar 400 milyon TL'yi kasamıza koymalıyız." ifadelerini kullandı.Gazi Ercüment Tekin, kulübün onursal başkanı ilan ettikleri Mehmet Yiğiner'den her türlü desteği aldıklarını dile getirdi.Mehmet Yiğiner'in sarı-lacivertli camia için önemli bir isim olduğunu vurgulayan Tekin, "Sayın Mehmet Yiğiner'i ilk yönetim kurulu toplantısında onursal başkan ilan ettik. Kendisini Ankaragücü yiyecek ekmeği yokken iki kez şampiyon yapıp Süper Lig'e taşıdı. İade-i itibar boynumuzun borcuydu. Kendisi maddi manevi her desteği veriyor. Bizim kadar çalışıyor, mücadele ediyor, bize ağabeylik ediyor. Mustafa Kaplan'ın peşinatını Sayın Mehmet Yiğiner ve Osman Gazi Kandaş'ın katkılarıyla verdik. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.Göreve geldiklerinde başlattıkları delege kampanyasıyla 400 yeni ismi üye yaptıklarını belirten Tekin, "Ankaragücü'ne üye olmak isteyen herkes olabilir, Ankaragücü'nü sevmesi yeter. Referans kısmını da kaldırdık. Başka takımlı olsa da üye olursa demek ki Ankaragücülü oldu ve bir taraftar kazandırmış oluruz. Delege kampanyamızda 400 yeni isim üye oldu. Hedefimiz önce bin, sonra üç bin daha sonra beş bin yeni üye. Taraftar kökenli bir başkanım. Ankaragücü'nü Ankaragücü taraftarı yönetiyor. Biz acı çektikçe kenetlendik. Biz bu durumdan çıkacaksak Ankaragücü taraftarıyla olacak. Mağazalarımızdan ürünler alsınlar, delege olsunlar. Şehir hareketini başlatmakta da taraftarımız öncü olmalı. Kombinelerimizi bitirelim, yine Eryaman'da 20 bin kişiyle oynayalım." diyerek sözlerini tamamladı.