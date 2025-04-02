MKE Ankaragücü'nde Mesut Bakkal dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nde Mesut Bakkal dönemi
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02 Nisan 2025 17:15
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

Başkent ekibinin açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." denildi.

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı ve sportif direktör Emre Yıldız ile dün yollarını ayırmıştı.

Mesut Bakkal, sarı-lacivertli kulüpte bu sezon görev yapacak beşinci teknik adam olacak.

Trendyol 1. Lig'de 31 hafta sonunda 38 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 6 Nisan Pazar günü başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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