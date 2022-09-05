MKE Ankaragücü: 'Asla tasvip etmiyoruz'

"Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın, dün akşam bir televizyon kanalında karşı karşıya kaldığı çirkin üslubu şiddetle kınıyoruz. Maç sonunda ilgili TV programının temsilcilerinden gelen talep üzerine programa katılan başkanımız; kötü niyetli, küstah ve terbiye sınırını aşan bir üslupla karşı karşıya kalmıştır. Kulüp başkanlarının asli görevi, sportif ve mali başarı hedefleri olarak görünse de herkesin keyif alacağı bir futbol iklimini oluşturmanın da en az o hedefler kadar önemli olduğuna inanıyoruz. 03.09.2022 tarihinde TRT Spor'a röportaj veren başkanımızın; iki camia için deplasman yasağının kalkmasına yönelik Beşiktaş JK Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ile görüştüklerini, camiaların yakınlaşması adına dostluk maçı planladıklarını ve iki takımın tribün gruplarını ziyaret edeceklerini belirtmesi, futbola bakışımızın en güzel örneğidir. Ayrıca dün akşam bahsi geçen programa başkanımızın katılma nedeni; programın canlı yayınlanması ve yaşanan olaylardan kaynaklı doğabilecek bilgi kirliliğini en hızlı şekilde önlemektir. İki önemli asırlık camiayı sakinleştirmek adına yayına katılan başkanımız, haddini aşan bir yorumcunun çirkin üslubu ile karşı karşıya kalmıştır. Beşiktaş camiasına şirin görünmek adına başkanımız Sayın Faruk Koca'ya saygı sınırlarını aşan yorumcunun söylemlerini asla kabul etmiyoruz. Futbolda değişim, ancak tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmesi ile gerçekleşecektir. Sahaya giren taraftarımızın yaptığı hareketi asla tasvip etmiyoruz. Ayrıca taraftarımızın yaptığı yanlışın tüm Ankaragücü camiasına mal edilmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. MKE Ankaragücü camiası olarak yaşanan olaylardan duyduğumuz üzüntümüzü tüm yayıncı kuruluşlarına belirttik. Dün kara bir gece yaşandı, sahaya giren taraftarın işlediği suçun cezasını yargı mercileri verecektir. Kulübümüz yaşanan olaylardan dolayı seyirci yasağı ve para cezası ile karşı karşıya kalacaktır.

PEKİ YA DİĞERLERİ?

Rakip takım taraftarına ve yedek kulübesine hakaret eden futbolcular değişmeden, bu davranışları sergileyen futbolcular için özür yayınlamadığı gibi, bir de resmi hesaplarından bu futbolcularının fotoğrafını koyarak bundan sonra yaşanabilecek bu ve benzeri olaylara davetiye çıkaran kulüpler değişmeden, genç bir futbolcuyu hatasından dolayı eleştiren bir teknik direktörü, holiganizm anlayışıyla kendi taraftarına hedef göstermeye çalışan kulüpler değişmeden, toplumun birleştirici unsuru olması gerekirken, sırf etkileşim almak adına çirkin üslupları ile camiaları kin ve nefrete sürükleyen televizyon programları değişmeden ülkemizde futbol kültürünün değişeceğine asla inanmıyoruz! 112 yaşındaki MKE Ankaragücü varlığını asırlar boyu sürdürmeye devam edecek, ne ÇAKAL ne de ÇAKAR futbol yorumcularının kulübümüze zarar vermeye gücü yetmeyecektir. Ayrıca kulübümüz herhangi bir kişi ya da kuruma ancak kendi insiyatifi ile özür diler. Bunun dışında özür diletebilecek bir güç tarihinde olmamıştır, geleceğinde de olmayacaktır."