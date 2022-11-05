Mircea Lucescu için ayrılık iddiası!

Son olarak Fenerbahçe'ye yenilerek Avrupa kupalarına veda eden Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu ile yolların ayrılmak üzere olduğu iddia edildi.



Ukrayna basınındaki haberlere göre Rumen çalıştırıcı ile Ukrayna kulübü arasında ayrılığa ilişkin görüşmeler başlamış bulunuyor.



Deneyimli çalıştırıcının kulüple olan ayrılığının, sezonun ilk yarısının bitmesiyle pratikte gerçekleşeceği ifade edildi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubu sonuncu tamamlayan Dinamo Kiev, ligde de orta sıralarda yer alıyor.



Lucescu daha önce Galatasaray ile UEFA Süper Kupa'yı havaya kaldırmış ve Beşiktaş'ın yanı sıra Türkiye Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te ise tarihi başarılar elde etmişti.



