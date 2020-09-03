Millilerimiz, Sivas'ta istediğini alamadı!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya geldi.



Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele Macaristan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Macaristan'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada frikikten Dominik Szoboszlai kaydetti.



Millilerimiz, bu sonuçla Uluslar Ligi'ne puansız bir başlangıç yapmış oldu.



Ay-Yıldızlılarımız, 6 Eylül Pazar günü gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistana konuk olacak.



MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ'IN "İLK" HEYECANI



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan karşısında kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi.



Savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturan Güneş, orta sahada Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç ve Ahmed Kutucu'ya, ileri uçta da Burak Yılmaz'a şans tanıdı.



Ay-yıldızlı ekipte ilk kez milli takıma davet edilen Mert Hakan Yandaş, ilk 11'de forma şansı buldu. Süper Lig'de geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, ilk kez ay-yıldızlı formayla Sivas'ta sahaya çıktı.



BAKAN KASAPOĞLU, MÜCADELEYİ İZLEDİ



Türkiye ve Macaristan arasındaki maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada, Yeni 4 Eylül Stadı'nın boş kalan maraton tribünü Türk bayraklarıyla donatıldı.



MİLLİLER, İLK KEZ SİVAS'TA



Ay-yıldızlı ekip, ilk defa Sivas'ta müsabakaya çıktı.



TFF'nin yayımladığı Türkiye-Macaristan maç kitabına göre, A Milli Futbol Takımı'na, daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Trabzon, Samsun, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Mersin, Konya, Eskişehir, Rize ve Alanya ev sahipliği yapmıştı.



Karşılaşmanın oynandığı Yeni 4 Eylül Stadı, Ağustos 2016'da hizmete girdi. Sivasspor'un iç saha maçlarını oynadığı 27 bin 532 kişi kapasiteli stat, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finaline de ev sahipliği yapmıştı.



ŞENOL GÜNEŞ, 63. MAÇINA ÇIKTI



Deneyimli teknik adam, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 63. maçına çıktı.



Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 62 maçta 32 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu, 15 maçta da berabere kaldı. Türkiye, Güneş yönetimindeki söz konusu maçlarda 94 gol attı, kalesinde ise 54 gol gördü.



MACARİSTAN CEPHESİ



Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi de takımını sahaya Gulacsi, Fiola, Orban, Lang, Attila Szalai, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai ve Adam Szalai 11'iyle sürdü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Sallai'nin pasına hareketlenen Holender'in ceza sahası dışından sol çaprazdan etkili vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.



19. dakikada Holender'in pasında topla buluşan Szoboszlai'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.



23. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



31. dakikada Szoboszlai'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topu kontrol eden Hollender uzak köşeye vurdu. Üst direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.



36. dakikada Adam Szalai'nin ceza sahası dışında sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.



39. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından vuruşunda topu kaleci Gulacsi kontrol etti.



45. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gulacsi'de kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





52. dakikada savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz, topla hızla mesafe katederek sağdan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda, savunmadan da seken meşin yuvarlağı kaleci Gulacsi uzaklaştırdı.



57. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza yayında topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.



66. dakikada Szoboszlai'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta kale alanında iyi yükselen Orban'ın yakın mesafeden etkili kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere tokatladı.



80. dakikada konuk ekip Macaristan öne geçti. Szoboszlai'nin kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1.



Mücadele Macaristan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Sivas Yeni 4 Eylül



Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)



Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 58 İrfan Can Kahveci), Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç (Dk. 76 Kenan Karaman), Ahmed Kutucu (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz



Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Lang, Attila Szalai, Nagy, Siger (Dk. 59 Schafer), Holender, Szoboszlai, Sallai (Dk. 81 Kalmar), Adam Szalai (Dk. 71 Nikolic)



Gol: Dk. 80 Szoboszlai (Macaristan)



Sarı kartlar: Dk. 36 Burak Yılmaz, Dk. 90+1 İrfan Can Kahveci (Türkiye), Dk. 45 Siger, Dk. 59 Fiola, Dk. 74 Lang (Macaristan)







