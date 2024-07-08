Milliler, Polonya'ya kaybetti!

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa şampiyonasındaki 6'ncı maçında Polonya'ya 3-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milliler, Polonya'ya kaybetti!
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08 Temmuz 2024 22:48
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa şampiyonasındaki 6'ncı maçında Polonya'ya 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 23-25, 25-18, 25-15 ve 25-22'lik setlerle kaybetti.

Milli takım, bu sonuçla 2. Grup'ta 3'üncü mağlubiyetini aldı.

Türkiye, turnuvadaki 7'nci maçında yarın TSİ 20.00'de ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak.

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