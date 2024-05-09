Milliler, Kuveyt'i 1 farkla mağlup etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kuveyt'i 31-30 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milliler, Kuveyt'i 1 farkla mağlup etti
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09 Mayıs 2024 23:29
A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Kuveyt'i 31-30 yendi.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip, 19-15 üstün tamamladı.

Türkiye'de Doruk Pehlivan 5, İlkan Keleşoğlu da 4 golle en skorer isimler oldu.

A Milli Takım, Kuveyt'le 11 Mayıs Cumartesi günü bir kez daha karşılaşacak.

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