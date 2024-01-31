Milliler, 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nı 1 madalya ile tamamladı

4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda 12. gün tamamlandı. Organizasyondaki mücadelesini tamamlayan milli takım, bir madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milliler, 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nı 1 madalya ile tamamladı
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31 Ocak 2024 18:46
Son güncelleme 31 Ocak 2024 18:51
Milli sporcular, Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nı bir gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Gangwon eyaletindeki organizasyonun 12. gününde milli sporcular curling dalında yarıştı.

Derya Emekçi ve Berat Aybar'dan oluşan Karma Çiftler Curling Milli Takımı, 5. maçında Brezilya'yı 10-5 yenerek C grubunda 4. oldu.

Organizasyonun 12. gününde milli takımın müsabakaları tamamlandı. Milli sporcu Muhammed Bozdağ, kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getirmişti.

4. Kış Gençlik Olimpiyatları, perşembe günü yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.

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