Milli yelkenciler İspanya'da sahne aldı

Milli yelkenciler Merve Vatan, Dilara Uralp Palombo ve Onur Cavit Biriz, İspanya'da düzenlenen IQ Foil Uluslararası Yelken Oyunları'nda mücadele etti.



Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'da Las Palmas'a bağlı Lanzarote adasında gerçekleşen yarışa kadınlarda 25 ülkeden 66 sporcunun katıldığı belirtildi.



İÇDAŞ Spor Kulübünün sporcusu Merve Vatan'ın 41'inci, Fenerbahçe Doğuş Yelken'in sporcusu Dilara Uralp Palombo'nun ise 42'nci olduğu aktarıldı.



Erkeklerde ise 27 ülkeden 84 yelkencinin yarıştığı organizasyonda Fenerbahçeli sporcu Onur Cavit Biriz'in 41'inci sırada tamamladığı kaydedildi.





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