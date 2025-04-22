Milli tenisçi Zeynep Sönmez tarihe geçti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta ana tabloya kalan ilk Türk tenisçi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez tarihe geçti
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22 Nisan 2025 16:27

Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda ABD'den Varvara Lepchenko'yu 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.

Klasmanın 77. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 120 numarası Lepchenko ile karşılaştı.

22 yaşındaki milli tenisçi, toprak kortta oynanan maçı 1 saat 6 dakika sonunda 6-2'lik setlerle kazandı.

Zeynep, Madrid Açık Turnuvası'nda ana tabloya giren ilk Türk tenisçi oldu.

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