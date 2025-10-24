24 Ekim
Milli takımımızdan play off maçında şov!

Kadın Futbol Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B/C Play-Off'unda Kosova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

24 Ekim 2025 20:10
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Milli takımımızdan play off maçında şov!
UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında Türkiye deplasmanda Kosova'yı 4-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out maçında Kosova'nın konuğu oldu. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Michaela Pachtova düdük çaldı. Pachtova'nın yardımcılıklarını ise Lucie Ratajova ve Tereza Holakovska üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Türkiye, Kader Hançar'ın 4 ve 9'uncu dakikalarda attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. 23'üncü dakikada Melike Pekel'in attığı golle skor 3-0'a geldi ve mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda rakibini hücumda durdurmayı başaran Türkiye, 81'inci dakikada Busem Şeker'in attığı golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

RÖVANŞ İZMİR'DE

Öte yandan bu eşleşmenin rövanş karşılaşması 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de İzmir'de oynanacak. Türkiye, avantajını koruması halinde UEFA Uluslar B Ligi'nde yoluna devam edecek.

 
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Karagümrük 10 2 0 8 9 20 6
18 Kayserispor 10 0 5 5 6 21 5
