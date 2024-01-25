Milli satranççı Ediz Gürel, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Milli satranççı Ediz Gürel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ediz; "Spor", "Haber", "Çevre-Yaşam", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Uluslararası Usta (IM) ünvanlı 15 yaşındaki Ediz Gürel, "Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğrafına oy verdi.
Ediz, "Haber" kategorisinde Utku Uçrak'ın "Hava manevrası", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları" adlı karesini tercih etti.
"Deprem: Umut" kategorisinde oyunu Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu" fotoğrafından yana kullanan milli satranççı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" adlı eserini seçti.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ediz; "Spor", "Haber", "Çevre-Yaşam", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Uluslararası Usta (IM) ünvanlı 15 yaşındaki Ediz Gürel, "Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğrafına oy verdi.
Ediz, "Haber" kategorisinde Utku Uçrak'ın "Hava manevrası", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları" adlı karesini tercih etti.
"Deprem: Umut" kategorisinde oyunu Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu" fotoğrafından yana kullanan milli satranççı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" adlı eserini seçti.