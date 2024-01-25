Milli satranççı Ediz Gürel, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Milli satranççı Ediz Gürel, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli satranççı Ediz Gürel, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
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25 Ocak 2024 13:33
Milli satranççı Ediz Gürel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ediz; "Spor", "Haber", "Çevre-Yaşam", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Uluslararası Usta (IM) ünvanlı 15 yaşındaki Ediz Gürel, "Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğrafına oy verdi.

Ediz, "Haber" kategorisinde Utku Uçrak'ın "Hava manevrası", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları" adlı karesini tercih etti.

"Deprem: Umut" kategorisinde oyunu Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu" fotoğrafından yana kullanan milli satranççı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" adlı eserini seçti.

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