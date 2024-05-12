Milli para masa tenisçilerden 4 madalya!

Milli para masa tenisçiler, Slovenya Açık'ın son gününde 4 madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para masa tenisçilerden 4 madalya!
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12 Mayıs 2024 14:13
Slovenya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonun son gününde 2'si altın, 4 madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Lasko kasabasında düzenlenen organizasyonda, çiftler kategorisindeki yarı final ve final maçları yapıldı.

İrem Oluk ile Ali Öztürk karışık çiftler sınıf 10, Nergiz Altıntaş ile İrem Oluk da çift kadınlar sınıf 10 kategorisinde şampiyon oldu.

Hatice Duman-Nesim Turan ikilisi karışık çiftler sınıf 7, Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas ikilisi ise çift kadınlar sınıf 20 kategorisinde bronz madalya elde etti.

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