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Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, U23 Dünya Şampiyonu oldu

Fenerbahçeli milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Polonya'nın Poznan'da düzenlenen U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

calendar 27 Temmuz 2025 15:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, U23 Dünya Şampiyonu oldu
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Fenerbahçeli milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Polonya'nın Poznan kentinin ev sahipliğinde düzenlenen U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Cevdet Ege Mutlu, U23 Erkekler 1x(tek çifte) A finalinde elde ettiği 06:51.74'lük dereceyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışı Alman sporcu Oliver Holtz ikinci, Portekizli Diogo Goncolves ise üçüncü tamamladı. Mutlu, 2024 yılında da Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

 

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