Milli kızlar ilk maçında galip

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Ukrayna'yı 19-6 mağlup etti.



Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın ilk maçında D Grubu'nda yer alan Büyük Britanya ile İrlanda karşılaştı. Müsabaka, 21-3 Büyük Britanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.



D Grubu'nun ikinci maçında ise Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, baştan sonra üstün götürdüğü müsabakayı 19-6 kazandı. Milli takımda Hamiyet Süzmeçelik 5 golle en skorer oyuncu oldu.



D Grubu'nda bu akşam 19.30'da Sırbistan-Ukrayna, 21.30'da ise Türkiye-Büyük Britanya müsabakaları oynanacak.



Müsabakaları Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol, Manisa Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve protokol üyeleri de takip etti.



