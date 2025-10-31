31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
1-0
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-3
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
0-1
31 Ekim
Getafe-Girona
2-1
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
4-3
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
5-2
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
2-1
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
3-1
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
2-0

Milli judoculardan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcularımız, 2 bronz madalya kazandı.

calendar 31 Ekim 2025 23:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli judoculardan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz
Moldova'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kişinev'deki 37 ülkeden 308 judocunun katıldığı organizasyonda milli sporcular Zilan Ertem ve Sinem Oruç, üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Kadınlar 48 kiloda Türkiye'yi temsil eden Zilan Ertem, İtalyan rakibi Elena Guarducci'yi yenerek bronz madalya aldı.

Kadınlar 63 kilo mücadelesinde milli sporcular Sinem Oruç ile Özlem Yıldız, karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Sinem Oruç, bronz madalyanın sahibi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
