Milli judoculardan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz

Moldova'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 bronz madalya kazandı.



Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kişinev'deki 37 ülkeden 308 judocunun katıldığı organizasyonda milli sporcular Zilan Ertem ve Sinem Oruç, üçüncülük kürsüsüne çıktı.



Kadınlar 48 kiloda Türkiye'yi temsil eden Zilan Ertem, İtalyan rakibi Elena Guarducci'yi yenerek bronz madalya aldı.



Kadınlar 63 kilo mücadelesinde milli sporcular Sinem Oruç ile Özlem Yıldız, karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Sinem Oruç, bronz madalyanın sahibi oldu.



