Milli hentbolculara periyodik test uygulanıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın periyodik test uygulamaları, Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılıyor.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını Ankara'da sürdüren 30 sporcudan oluşan geniş kadroya, performansa yönelik 20 ayrı test uygulanıyor.
A Milli Erkek Takımı, 30 Aralık'a kadar çalışmalarına THF Spor Kompleksi'nde devam edecek.
Milli takımın kamp kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyespor)
Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Yaşar Erdem Ateş (Spor Toto)
Sol oyun kurucu: Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyespor), Sedat Yıldırım (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor), Sarp Seymen (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Danyel Kaya (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
Orta oyun kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Eray Karakoç (Trabzon Belediyespor), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Atakan Şirin (Spor Toto), Emre Ertürk (MKE Ankaragücü)
Sağ oyun kurucu: Batıkan Başkök (Köyceğiz Belediyespor), Doğukan Sarısoy (Seyhan Belediyespor), Mertcan Kenaryol (Nilüfer Belediyespor), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyespor), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik)
Sağ kanat: Alperen Arabacı (Beykoz Belediyespor), Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)
Pivot: İlkan Keleşoğlu (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Mehmet Ali Karadurmuş (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Alper Aydın (Beykoz Belediyespor), Emre Engin (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Berat Bilal Çebi (Spor Toto)
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını Ankara'da sürdüren 30 sporcudan oluşan geniş kadroya, performansa yönelik 20 ayrı test uygulanıyor.
A Milli Erkek Takımı, 30 Aralık'a kadar çalışmalarına THF Spor Kompleksi'nde devam edecek.
Milli takımın kamp kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyespor)
Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Yaşar Erdem Ateş (Spor Toto)
Sol oyun kurucu: Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyespor), Sedat Yıldırım (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor), Sarp Seymen (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Danyel Kaya (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
Orta oyun kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Eray Karakoç (Trabzon Belediyespor), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Atakan Şirin (Spor Toto), Emre Ertürk (MKE Ankaragücü)
Sağ oyun kurucu: Batıkan Başkök (Köyceğiz Belediyespor), Doğukan Sarısoy (Seyhan Belediyespor), Mertcan Kenaryol (Nilüfer Belediyespor), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyespor), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik)
Sağ kanat: Alperen Arabacı (Beykoz Belediyespor), Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)
Pivot: İlkan Keleşoğlu (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Mehmet Ali Karadurmuş (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Alper Aydın (Beykoz Belediyespor), Emre Engin (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Berat Bilal Çebi (Spor Toto)
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