Kadın ve Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hazırlanıyor.



ŞAMPİYONA ÇEKYA'DA YAPILACAK



Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Çekya'da 7-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek milliler, çalışmalarını Köyceğiz'de sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekipler, hazırlıklarını 5 Temmuz'da tamamlayacak.



Başantrenör Kadir Ayar yönetimindeki Kadın Milli Takımı'nın kadrosunda 15 oyuncu, başantrenör Akın Yenigün yönetimindeki Erkek Milli Takımı'nın kadrosunda 18 sporcu bulunuyor.



MİLLİ TAKIMIMIZIN RAKİPLERİ KİMLER?



Prag'da oynanacak eleme maçlarında Kadın Milli Takımı, B Grubu'nda Polonya, Hırvatistan, Romanya ve Slovakya ile mücadele edecek. Erkek Milli Takımı ise B Grubu'nda Polonya, Almanya, İsveç, Romanya ve Çekya ile karşılaşacak.





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