Milli güreşçiler Bulgaristan'da mindere çıkacak

Güreş Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek uluslararası turnuvada mindere çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçiler Bulgaristan'da mindere çıkacak
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07 Nisan 2021 13:59
Güreş Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek uluslararası turnuvada mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milliler, Bulgaristan'ın Filibe kentinde 8-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'na katılacak.

Turnuvada yer alacak milli güreşçiler şöyle:

- Serbest stil

57 kilo: Hafız Can Hasdemir, Engin Çetin

61 kilo: Cabbar Duyum

65 kilo: Cavit Acar, Fatih Önalan

70 kilo: Cüneyt Budak, Mehmet Karaca

74 kilo: Samet Ak

79 kilo: Umur Aybey, Hacı Ömer Yıldırım

86 kilo: Hacı Abdullah Dilek

92 kilo: Mustafa Kerem Kıyı

125 kilo: Anıl Berk Kılıçsallayan, Feyzullah Parlar

- Grekoromen

55 kilo: Adem Burak Uzun, Cihat Liman, Emre Mutlu, Ömer Halis Recep

60 kilo: Mert Aybars, Mükremin Aktaş, Ahmet Uyar

63 kilo: Abdülkadir Saydam, İsmail Culfa

67 kilo: Kadir Kamal

72 kilo: Hasan Orakçı, Abdülsamet Başar

77 kilo: Erkan Ergen, Furkan Dülger, Alper Murat Erdoğan

82 kilo: Doğan Kaya, Samet Yıldırım

87 kilo: Muhittin Sarıçiçek, Bedirhan Tan

97 kilo: Beytullah Kayışdağı

130 kilo: Fatih Bozkurt, Atalay Aydemir, Muhammed Hamza Bakır

 


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