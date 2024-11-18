Milli dağcılar Balkan şampiyonu!

Spor Tırmanış (Bouldering) Balkan Şampiyonası, İstanbul'un ev sahipliğinde yapıldı. Organizasyonda 2 altın ve 4 gümüş madalya kazanan milliler, takım halinde Balkan şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli dağcılar Balkan şampiyonu!
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18 Kasım 2024 18:45
Spor Tırmanış (Bouldering) Balkan Şampiyonası, İstanbul'un ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Inventist Akademi'de düzenlendi.

Organizasyonda 2 altın ve 4 gümüş madalya kazanan milliler, takım halinde Balkan şampiyonu oldu.

Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Genç kadınlar: Selin Manka (Altın), Zeliha El (Gümüş)

Genç erkekler: Muhammed Oğuz Kağanoğlu (Gümüş)

Genç A kadınlar: Melis Pehlivan (Gümüş)

Genç A erkekler: Mustafa Sacit Sümer (Altın), Ege Duman (Gümüş)

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