Milli cimnastikçi İrem Acımış, Parkur Dünya Kupası'na özel davet aldı

Milli cimnastikçi İrem Acımış, Fransa'da düzenlenecek Parkur Dünya Kupası'nda özel davetle yarışacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcu, Uluslararası Cimnastik Federasyonundan Parkur Dünya Kupası'na özel davet aldı.
Organizasyon, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Montpellier kentinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcu, Uluslararası Cimnastik Federasyonundan Parkur Dünya Kupası'na özel davet aldı.
Organizasyon, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Montpellier kentinde gerçekleştirilecek.
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