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Milli cimnastikçi İrem Acımış, Parkur Dünya Kupası'na özel davet aldı

Milli Cimnastikçi İrem Acımış'a Uluslararası Davet: Parkur Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek Milli Cimnastikçi İrem Acımış'a Uluslararası Davet: Parkur Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek Milli Cimnastikçi İrem Acımış'a Uluslararası Davet: Fransa'da düzenlenecek Parkur Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

calendar 22 Mayıs 2025 15:04
Haber: AA
Milli cimnastikçi İrem Acımış, Parkur Dünya Kupası'na özel davet aldı
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Milli cimnastikçi İrem Acımış, Fransa'da düzenlenecek Parkur Dünya Kupası'nda özel davetle yarışacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcu, Uluslararası Cimnastik Federasyonundan Parkur Dünya Kupası'na özel davet aldı.

Organizasyon, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Montpellier kentinde gerçekleştirilecek.


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