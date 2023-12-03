Milli atlet Sultan Haydar, olimpiyat kotası aldı

Milli atlet Sultan Haydar, İspanya'da düzenlenen Valencia Maratonu'nda elde ettiği dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası aldı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyona milli atletler Sultan Haydar ve Meryem Erdoğan katıldı.



Sultan Haydar, 2.21.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak yarışı 6. tamamladı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.



Meryem Erdoğan ise 2.27.57'lik derecesiyle yarışı 40. tamamladı.





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