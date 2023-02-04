Milli atlet Buse Arıkazan'dan Türkiye rekoru!

Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları'nın ilk gününde sırıkla atlama branşında Buse Arıkazan, Türkiye rekoru kırdı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı sporcu Buse Arıkazan, sırıkla atlama branşında 4.43 atlayarak büyükler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Eski rekor 4.41 ile Mesure Tutku Yılmaz'a aitti.



Öte yandan 2006 doğumlu milli sporcu Ayça Fidanoğlu da büyükler kategorisinde yarıştığı 1500 metre yarışında 4.22.46 koşarak kendisine ait 18 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.





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