Milli atıcılardan iki madalya birden!

Milli atıcılar, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcılardan iki madalya birden!
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06 Mart 2025 00:12
Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda yarışan Elif Berfin Altun altın alırken, Türkiye'nin trio kadınlar 10 metre havalı tabanca takımı ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonun 3. günündeki müsabakalar tamamlandı.

Solo kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde mücadele eden Elif Berfin, sıralama atışlarında şampiyona rekoru kırarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Macar Reka Toma'yı 15-12 mağlup eden Elif Berfin, Avrupa gençler şampiyonu oldu.

Gülsunar Tarhan, İlayda Nur Çürük ve Tuğba Buğur'dan oluşan trio kadınlar 10 metre havalı tabanca takımı ise şampiyonluk maçında Gürcistan'a 16-12 yenilerek gümüş madalya aldı.

Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 4'e (2 altın, 2 gümüş) yükseldi.

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