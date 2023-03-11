Milli atıcılardan Estonya'da bronz madalya

Estonya'da devam eden Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan kurulu milli takım bronz madalya elde etti.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tallin'de düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Çekya'yı 16-4 yenerek üçüncü oldu.



Organizasyon 13 Mart Pazartesi günü sona erecek.





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