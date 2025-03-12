Milli atıcı Damla Köse, Avrupa 2'ncisi oldu

Milli atıcı Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcı Damla Köse, Avrupa 2'ncisi oldu
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12 Mart 2025 17:07

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazandı. 

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyona 4. gün müsabakalarıyla devam edildi.

Damla, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo elemelerinde topladığı 56 puanla yarışma rekoru kırarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Jeanette Hegg Duestad ile karşılaşan Damla, Norveçli rakibine 15-10 yenilerek Avrupa 2'ncisi oldu.


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