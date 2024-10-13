Milli araya Fenerbahçe damgası!

Ülke milli takımlarına gönderdiği oyuncuları ile rekor üstüne rekor kıran Fenerbahçe'ye önceki akşam oynanan maçlarda sevindirici performanslar ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sarı-Lacivertli ekibin Türk Milli Takımı'ndaki oyuncularından Mert Müldür, Karadağ maçında oyunda kaldığı süre içinde başarılı bir performans çizdi. Ancak en büyük başarıya ise Fenerbahçe'de hamle oyuncusu olarak kullanılan İrfan Can Kahveci imza attı.
GÖZLER İZLANDA'DA
Ay-Yıldızlı forma ile oyuna 62. dakikada Yunus Akgün'ün yerine giren Kahveci, Arda Güler'in hazırladığı, Hakan Çalhanoğlu'nun olgunlaştırdığı, Kenan Yıldız'ın direkten dönen topuna kale çizgisinde yaptığı hamle ile Avrupa Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye'nin liderliğini sürdürmesini sağladı. İrfan'ın arzulu oyununu golle süslemesi moral ve motivasyonunu da iyice artırdı. Başarılı oyuncu, şimdilik gözünü İzlanda maçına çevirdi.
ALMANYA'YA DZEKO DAMGASI
Öte yandan milli takımdan affını istemesine rağmen, Bosna Hersek'in bir türlü bırakmadığı Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko ise ülke milli takımlarında da gollerini sürdürdü. Yıldız oyuncu, Bosna'nın evinde 2-1 yenildiği maçta muhteşem bir gole imza attı.
"O ÇOK İNANILMAZ BİR OYUNCU"
Almanya Milli Takımı'nın deneyimli ismi Rudiger de maç sonunda Fenerbahçeli oyuncuya övgüler yağdırdı. Rudiger, "O çok inanılmaz bir oyuncu. Mükemmel bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Bu arada Polonya Milli Takım kampında sakatlanan Szymanki, Portekizle oynadıkları maçta riske edilmezken, Hırvatistan maçının kadrosunda ise yer alacak.
Sarı-Lacivertli ekibin Türk Milli Takımı'ndaki oyuncularından Mert Müldür, Karadağ maçında oyunda kaldığı süre içinde başarılı bir performans çizdi. Ancak en büyük başarıya ise Fenerbahçe'de hamle oyuncusu olarak kullanılan İrfan Can Kahveci imza attı.
GÖZLER İZLANDA'DA
Ay-Yıldızlı forma ile oyuna 62. dakikada Yunus Akgün'ün yerine giren Kahveci, Arda Güler'in hazırladığı, Hakan Çalhanoğlu'nun olgunlaştırdığı, Kenan Yıldız'ın direkten dönen topuna kale çizgisinde yaptığı hamle ile Avrupa Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye'nin liderliğini sürdürmesini sağladı. İrfan'ın arzulu oyununu golle süslemesi moral ve motivasyonunu da iyice artırdı. Başarılı oyuncu, şimdilik gözünü İzlanda maçına çevirdi.
ALMANYA'YA DZEKO DAMGASI
Öte yandan milli takımdan affını istemesine rağmen, Bosna Hersek'in bir türlü bırakmadığı Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko ise ülke milli takımlarında da gollerini sürdürdü. Yıldız oyuncu, Bosna'nın evinde 2-1 yenildiği maçta muhteşem bir gole imza attı.
"O ÇOK İNANILMAZ BİR OYUNCU"
Almanya Milli Takımı'nın deneyimli ismi Rudiger de maç sonunda Fenerbahçeli oyuncuya övgüler yağdırdı. Rudiger, "O çok inanılmaz bir oyuncu. Mükemmel bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Bu arada Polonya Milli Takım kampında sakatlanan Szymanki, Portekizle oynadıkları maçta riske edilmezken, Hırvatistan maçının kadrosunda ise yer alacak.