Milli ara Trabzonspor'a ilaç olacak

Milli takım arası Trabzonspor'a ilaç gibi gelecek... Seçime tek aday olarak girecek Ertuğrul Doğan, seçimden sonra oyuncu alacaklarının büyük bölümünü ödeyecek, takımla da bir görüşme yapıp sezonun kalanı için futbolcuları motive edecek.



Edin Visca ve Marek Hamsik gibi yıldızlar, 2 haftalık süreçte tam anlamıyla hazır hale gelecek; Trezeguet ve Anastasios Bakasetas da sakatlıktan dönecek. Bordo-mavililer, uzun bir aradan sonra ilk kez tam kadroya yakın şekilde maçlara çıkacak.



MARKOVIC 11'İ ZORLAYACAK



Trabzonspor bu iki kritik maça tam kadroya yakın şekilde hazırlanacak. Sakatlıktan yeni dönen Visca ve Hamsik, 2 haftalık periyotta tam anlamıyla fiziksel eksiklerini kapatacak. Tedavileri süren Bakasetas ile Trezeguet de hazır olacak. Adana Demir maçında ilk kez forma giyen yeni transfer Lazar Markovic, kanat rotasyonunda Trabzonspor'un elini güçlendirecek bir diğer oyuncu. Bordo-mavililer'de tek eksik isim; Dorukhan.



26 Mart'taki seçime kadar takımın başında olacak Orhan Ak'ın, devamında da görevi sürdürmesi yüksek ihtimal. Genç hocanın en büyük avantajı ise uzun bir aradan sonra alternatifli kadroya sahip olunması. Orhan Ak'ın geçiş sürecinde Visca, Hamsik, Bakasetas ve Abdülkadir gibi isimlere düzenli forma vermesi bekleniyor. Tek listeyle seçime girecek olan Ertuğrul Doğan da Ak'a her konuda destek oluyor.



TAKIMIN 2 HEDEFİ VAR



31 Mart'a kadar 16 milyon Euro'luk ödeme yapması gereken yeni yönetim, ilk etapta oyuncu alacaklarının büyük bölümünü kapatacak. Böylelikle takım sadece sahaya odaklanacak. Ertuğrul Doğan'ın başkan seçildikten sonra futbolcu grubuyla bir toplantı yapıp, sezonun kalan bölümü için takımı motive edeceği öğrenildi. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı kazanıp, Süper Ligi de ilk 3 potasında bitirmeyi hedefliyor.





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