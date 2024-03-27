Milli ara Fenerbahçe'ye yaradı

Fenerbahçe'de futbolcular özellikle Trabzonspor maçı sonrasında birleşti, birbirlerine sezon sonu için sözler verdi. Lige verilen milli ara da Fenerbahçe'deki sakat oyunculara yaradı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Milli ara Fenerbahçe'ye yaradı
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27 Mart 2024 10:30
Fenerbahçe'de gündem bir yanda Trabzonspor - Fenerbahçe maçının artçıları, bir yanda da şampiyonluk yarışı... Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kalan tüm maçlarımızı kazanarak şampiyon olacağız" ifadeleriyle zafere inandığını gösterdi.

SÖZLER VERİLDİ

Futbolcular da özellikle Trabzonspor maçı sonrasında birleşti, birbirlerine sezon sonu için sözler verdi. Lige verilen milli ara da Fenerbahçe'deki sakat oyunculara yaradı.

3 YILDIZ TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Mert Hakan Yandaş, Leonardo Bonucci ve Rodrigo Becao takımla çalışmalara başladı. Bu futbolcuların, 3 Nisan'da Kadıköy'de Adana Demirspor ile oynanacak lig maçında sahada olmaları bekleniyor.

HEDEF SÜPER KUPA MAÇI

Öte yandan sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım'dan çıkarılan Ferdi ve Cengiz'in de bu karşılaşmaya yetişmeleri muhtemel. Joshua King ve Çağlar Söyüncü'de ise hedef 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa Finali. 

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