Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'a lige verilen ara iyi geldi. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan birçok futbolcu Samsun deplasmanına yetişecek.
GOLCÜLER DÖNÜYOR
Kara Kartal, Rams Başakşehir maçına 2 golcüsünden yoksun çıkmıştı. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın tedavileri Milli arada tamamlandı. 2 tecrübeli oyuncunun da Yılport Samsunspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.
GHEZZAL FORMA GİYEMEYECEK
Sezon başından bu yana savunmada sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Samsun deplasmanına stoper konusunda sorunsuz çıkacak. Kara Kartal'da; Eric Bailly, Daniel Amartey ve Omar Colley sakatlık sürecini geride bıraktı. 3 futbolcunun da maç kadrosunda olacağı öğrenildi. Rams Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ghezzal'ın ise tedavisi devam ediyor. Cezayirli futbolcunun, Yılport Samsunspor'a karşı görev yapmasının zor olduğu ifade edildi.
RASHICA'NIN DURUMU BELİRSİZ
Rekor sayıda sakatlıkla boğuşan ve Milli arada yara sarmaya çalışan Beşiktaş'a yine kötü haber geldi. Milot Rashica'nın, Kosova Milli Takımı idmanında sakatlık yaşadığı ve bu nedenle İsviçre maçında görev almadığı belirtildi. Rashica'nın Samsunspor karşılaşmasında görev alıp almayacağı İstanbul'daki kontrollerinin ardından belli olacak.
GOLCÜLER DÖNÜYOR
Kara Kartal, Rams Başakşehir maçına 2 golcüsünden yoksun çıkmıştı. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın tedavileri Milli arada tamamlandı. 2 tecrübeli oyuncunun da Yılport Samsunspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.
GHEZZAL FORMA GİYEMEYECEK
Sezon başından bu yana savunmada sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Samsun deplasmanına stoper konusunda sorunsuz çıkacak. Kara Kartal'da; Eric Bailly, Daniel Amartey ve Omar Colley sakatlık sürecini geride bıraktı. 3 futbolcunun da maç kadrosunda olacağı öğrenildi. Rams Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ghezzal'ın ise tedavisi devam ediyor. Cezayirli futbolcunun, Yılport Samsunspor'a karşı görev yapmasının zor olduğu ifade edildi.
RASHICA'NIN DURUMU BELİRSİZ
Rekor sayıda sakatlıkla boğuşan ve Milli arada yara sarmaya çalışan Beşiktaş'a yine kötü haber geldi. Milot Rashica'nın, Kosova Milli Takımı idmanında sakatlık yaşadığı ve bu nedenle İsviçre maçında görev almadığı belirtildi. Rashica'nın Samsunspor karşılaşmasında görev alıp almayacağı İstanbul'daki kontrollerinin ardından belli olacak.