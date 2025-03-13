Milano, playoff için kazandı

Olimpia Milano, Kızılyıldız'ı deplasmanda mağlup ederek playoff iddiasını sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milano, playoff için kazandı
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13 Mart 2025 23:28
THY EuroLeague'in 29. haftasında Kızılyıldız ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi. Beogradska Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Olimpia Milano 82-80'lik skorla kazandı.

Milano'da Nikola Mirotic 19 sayı 7 ribaund, Zach LeDay 15 sayı 5 ribaund, Shavon Shilds 14 sayı 5 ribaund ile oynadı.

Kızılyıldız'ın en skorer ismi 12 sayı ve 8 ribaund ile Nikola Kalinic oldu.

Bu sonucun ardından Milano 16 galibiyete yükselirken, Kızılyıldız ise 13. mağlubiyetini aldı.

Milano, gelecek hafta Paris'e konuk olacak. Kızılyıldız ise lider Olympiakos'a konuk olacak.

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