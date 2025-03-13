Milano, playoff için kazandı

THY EuroLeague'in 29. haftasında Kızılyıldız ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi. Beogradska Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Olimpia Milano 82-80'lik skorla kazandı.



Milano'da Nikola Mirotic 19 sayı 7 ribaund, Zach LeDay 15 sayı 5 ribaund, Shavon Shilds 14 sayı 5 ribaund ile oynadı.



Kızılyıldız'ın en skorer ismi 12 sayı ve 8 ribaund ile Nikola Kalinic oldu.



Bu sonucun ardından Milano 16 galibiyete yükselirken, Kızılyıldız ise 13. mağlubiyetini aldı.



Milano, gelecek hafta Paris'e konuk olacak. Kızılyıldız ise lider Olympiakos'a konuk olacak.



