Milano, playoff için kazandı

THY EuroLeague'in 29. haftasında Kızılyıldız ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi. Beogradska Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Olimpia Milano 82-80'lik skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Milano'da Nikola Mirotic 19 sayı 7 ribaund, Zach LeDay 15 sayı 5 ribaund, Shavon Shilds 14 sayı 5 ribaund ile oynadı.
Kızılyıldız'ın en skorer ismi 12 sayı ve 8 ribaund ile Nikola Kalinic oldu.
Bu sonucun ardından Milano 16 galibiyete yükselirken, Kızılyıldız ise 13. mağlubiyetini aldı.
Milano, gelecek hafta Paris'e konuk olacak. Kızılyıldız ise lider Olympiakos'a konuk olacak.
Milano'da Nikola Mirotic 19 sayı 7 ribaund, Zach LeDay 15 sayı 5 ribaund, Shavon Shilds 14 sayı 5 ribaund ile oynadı.
Kızılyıldız'ın en skorer ismi 12 sayı ve 8 ribaund ile Nikola Kalinic oldu.
Bu sonucun ardından Milano 16 galibiyete yükselirken, Kızılyıldız ise 13. mağlubiyetini aldı.
Milano, gelecek hafta Paris'e konuk olacak. Kızılyıldız ise lider Olympiakos'a konuk olacak.