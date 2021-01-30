İtalya Serie A'nın 20. haftasında Milan deplasmanda Bologna ile karşı karşıya geldi. Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milan 2-1'lik skorla kazandı.



Milan'a galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Rebic ile 55. dakikada penaltıdan Kessie'den geldi. Bologna'nın tek sayısını ise 81. dakikada Poli kaydetti. Milan'ın süper yıldızı Zlatan Ibrahimovic, karşılaşmanın 26. dakikasında kullandığı penaltıdan yararlanamadı.



Milan'da koronavirüsü atlatan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşma kadrosunda yer almadı.



Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, karşılaşmanın 55. dakikasında yaptığı itirazlar nedeniyle hakem tarafından tribüne gönderildi.



Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Milan puanını 46 yaparak zirvedeki yerini korurken, Bologna ise son 4 maçta 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 20 puanda kaldı.



Serie A'nın 21. haftasında Milan evinde Crotone'yi konuk edecek, Bologna ise deplasmanda Parma'ya konuk olacak.







