06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-0
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
1-2
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
3-1
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
3-2
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
6-0
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
2-0
06 Kasım
Bologna-Brann
0-0
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
3-1
06 Kasım
PAOK-Young Boys
4-0
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
3-4
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
2-0
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-0
06 Kasım
Rangers-Roma
0-2
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-1

Milan Skriniar: "Hakem bana dedi ki..."

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, Viktoria Plzen maçı sonrası konuştu.

calendar 07 Kasım 2025 01:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Milan Skriniar: 'Hakem bana dedi ki...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, Viktoria Plzen karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Maçın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen Slovak stoper, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti:



"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Adam markajı yapan bir rakip, ilk yarı topa sahip olamadık. İkinci yarı daha iyiydik, şanslar da yarattık ama gole çeviremedik."

"DAHA İYİSİNİ ORTAYA KOYABİLİRDİK"

Gol yememenin önemli olduğunu vurgulayan Skriniar: 

"Kazanmayı denedik, istedik ama başaramadık. Netice olarak gol de yemedik ve bundan da mutluyum. Mücadele olarak diğer maçların bir tık altında kaldık. Önceki maçlara göre biraz daha iyisini ortaya koyabilirdik." 

"HAKEM BANA DEDİ Kİ…"

Maçın son bölümünde Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonla ilgili de konuşan yıldız futbolcu: 

"Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm. Sonrasında tekrarını izlemedim. Hakem Allard Lindhout, Jhon Duran'ın ilk çektiğini söyledi. Garip bir durum ama hakem böyle karar verdi."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.