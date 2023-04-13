Milan sahasında tek golle avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında iki İtalyan ekibi Milan ile Napoli karşı karşıya geldi.



San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milan 1-0'lık skorla kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti.



Mücadelenin 40. dakikasında öne geçen Milan, ilk yarıda istediği skoru aldı. İkinci yarıda Napoli, rakibinin kalesine skoru değiştirmek için yoğun çaba sarf etse de başarılı olamadı. 74. dakikada ise Napoli, 72'de sarı kart gören Anguissa'nın ikinci sarıdan atılmasıyla son 15 dakikayı 10 kişi tamamladı.



Öte yandan Napoli'de savunmanın kilit isimlerinden olan Kim Min Jae, rövanş karşılaşmasında sarı kart cezası oynayamayacak.



İki takım rövanş maçını 18 Nisan Çarşamba günü Diego Armando Maradona Stadı'nda oynayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ