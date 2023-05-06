Milan, Lazio'nun fişini ilk devrede çekti

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile Maurizio Sarri'nin yönetimindeki Lazio karşı karşıya geldi.
San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 2-0 kazanırken goller; 17. dakikada Ismael Bennacer ve 29. dakikada Theo Hernandez'den geldi.
Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, 11. dakikada sakatlanarak yerini Alexis Saelemaekers'e bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Milan 61 puana yükselirken, Lazio 64 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne katılım için büyük çekişme yaşanan ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Spezia'ya konuk olurken, Lazio evinde Lecce'yi ağırlayacak.
San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 2-0 kazanırken goller; 17. dakikada Ismael Bennacer ve 29. dakikada Theo Hernandez'den geldi.
Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, 11. dakikada sakatlanarak yerini Alexis Saelemaekers'e bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Milan 61 puana yükselirken, Lazio 64 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne katılım için büyük çekişme yaşanan ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Spezia'ya konuk olurken, Lazio evinde Lecce'yi ağırlayacak.
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