Milan'ın Szalai aşkı alevlendi!

Milan'ın Attila Szalai aşkı yeniden alevlendi. İtalyan devi, Simon Kjaer'in sakatlığının ardından Attila Szalai'yi yeniden 'öncelikli hedefler' arasına koydu. Sven Botman transferini bitiremeyen Milan, Attila Szalai için Fenerbahçe'yle temaslara başlayacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Milan'ın Szalai aşkı alevlendi!
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08 Ocak 2022 14:08
Attila Árpád Szalai
Attila Árpád Szalai
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa süre içinde Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai, İtalyan basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. Simon Kjaer'in sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarını sıklaştıran Milan'ın Sven Botman transferini bitiremediği ve rotasını Attila Szalai'ye kırdığı belirtildi. Çizme'de Macar stoperin Milan için yeniden 'öncelikli hedefler' arasında girdiği belirtildi.

Fenerbahçe Yönetimi'nin Macar stoperin bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirlediği öne sürüldü. Kırmızı-Siyahlıların ise Attila Szalai transferini bu rakamın biraz daha altına bitirmeye çalışacağı kaydedildi. Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Min-jae Kim de birçok Avrupa devinin takibi altında. Ancak Sarı-Lacivertliler'in, Güney Korali savunmacıyı bu transfer döneminde satmayı düşünmediği belirtildi. Szalai'nin gönderilmesi halinde de yeni gelecek teknik adamla kadro üzerine yapılacak değerlendirmeler sonucu stoper alınıp alınmayacağına karar verilecek.  

 

 

 


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